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Nissan разместил конвертируемые бонды на $1,4 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. разместил конвертируемые облигации с погашением в 2031 году на 200 млрд иен ($1,4 млрд) с годовой ставкой купона в 1%.

Как сообщила компания, начальная цена конвертации бондов в акции составляет 397,2 иены. Это на 30% выше стоимости бумаг Nissan на закрытие рынка в среду (306 иен).

Автопроизводитель намерен направить средства от продажи этих бумаг на инвестиции в новые продукты и технологии.

На этой неделе СМИ сообщали, что Nissan также готовится разместить облигации в долларах и евро на $4 млрд, чтобы привлечь средства для погашения долга.

Компания, которой в следующем году предстоят крупные выплаты по долгу, рассматривает возможность привлечения в общей сложности более 1 трлн иен ($6,9 млрд) за счет размещения облигаций и продажи активов.

Главный исполнительный директор Nissan Айван Эспиноза, занявший этот пост в апреле, анонсировал план сокращения 15% рабочих мест и закрытия семи заводов. Реализация этих мер, как ожидается, позволит добиться экономии на ежегодных расходах в размере 500 млрд иен ($3,4 млрд) в течение двух лет.

С начала 2025 года капитализация Nissan снизилась на 36,4%.

Nissan Айван Эспиноза Япония
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