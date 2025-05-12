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В Париже призывают Путина встретиться с Зеленским в Стамбуле

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в понедельник заявил, что президенту России Владимиру Путину следует согласиться на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Стамбуле.

"Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался случаем и предложил лично поехать в Стамбул. Мы призываем Владимира Путина согласиться", - приводят французские СМИ слова министра.

Он вновь подчеркнул, что, с точки зрения Парижа, режим прекращения огня – это "предварительное условие" для любых переговоров о мирном урегулировании.

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"Очевидно, что переговоры о справедливом и продолжительном мире будут только при прекращении огня, потому что мы не можем вести переговоры искренне под бомбами и при атаках беспилотников", - сказал Барро.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас также подчеркнула необходимость режима прекращения огня на Украине, чтобы начать процесс переговоров. "Чтобы начать переговоры о мире, нужен режим прекращения огня. Мы должны оказать давление на Россию, так как она ведет свою игру", - сказала Каллас.

Ранее издание Politico писало, что европейские лидеры предлагали усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на 30-дневное прекращение огня на Украине без предварительных условий. В противном случае предполагается введение новых санкций в отношении РФ и наращивание военной поддержки Украины.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин выступил с предложением возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. "Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны", - заявил президент РФ журналистам в Кремле

Франция Жан-Ноэль Барро Владимир Зеленский Владимир Путин Украина РФ Турция
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