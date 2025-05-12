Косачев не считает возможной встречу лидеров России и Украины в четверг в Стамбуле

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что переговорщики от России и Украины на предстоящей в Стамбуле 15 мая встрече должны быть экспертно-технического уровня.

Они "впервые за три года смогут напрямую понять, где находятся стороны и какие есть перспективы для движения вперед не к какому-то мифическому перемирию, но к устойчивому миру", сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Что касается слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов лично встретиться с российским лидером в Стамбуле в четверг, то, как считает Косачев, "это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в столь сложной ситуации, совершенно точно не организуются".

Он отметил, что в последнее время активно обсуждается перспектива саммита президентов России и США, но обе стороны очень тщательно подходят к этому вопросу. "Никто не торопится, потому что все прекрасно понимают, что неподготовленная встреча хуже, чем отсутствие этой встречи. Кстати, господин Зеленский мог бы об этом помнить на своем собственном печальном опыте, когда не подготовленная должным образом в феврале встреча в Белом доме с президентом Трампом закончилась для него полным фиаско", - сказал сенатор.

"Сейчас Зеленский пытается эту тему поднять на свои знамена, чтобы перевести стрелки на Россию, сказать: вот видите, президент Путин, которого я позвал в Стамбул, отказался, не приехал. И дальше будут всевозможные инсинуации, почему это произошло", - считает сенатор.