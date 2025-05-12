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МИД Турции ждет, что Россия и Украина смогут согласовать условия для начала переговоров

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предположил, что Россия и Украина в ближайшие дни смогут согласовать условия для начала переговорного процесса в Стамбуле, пишет Hurriyet.

"Думаю, что обе стороны в ближайшие дни договорятся (о проведении переговоров - ИФ). У сторон есть ряд расхождений в условиях: Украина желает начать переговоры после прекращения огня, а Россия - до, - сказал глава МИД на пресс-конференции в Анкаре. - Нормально, когда у каждой стороны свои условия и приоритеты".

Он подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Турции "для скорейшего заключения перемирия".

Президент России Владимир Путин предложил возобновить 15 мая прерванные в 2022 году прямые переговоры с Украиной в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле.

Владимир Путин МИД Реджеп Тайип Эрдоган Украина Стамбул Турция Хакан Фидан
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