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Папа Лев XIV не против проведения переговоров России и Украины в Ватикане

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV готов, если потребуется, предоставить площадку для проведения переговоров России с Украиной, заявил в эфире итальянского телевидения госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.

"Насколько я понимаю, речь тут идет о том, чтобы Ватикан предоставил место для встречи обеих сторон. Чтобы они, по крайней мере, говорили друг с другом", - сказал он.

Кардинал добавил, что "Ватикан мог бы стать подходящей площадкой", поскольку "тут можно обеспечить конфиденциальность" переговорного процесса.

Ватикан Пьетро Паролин Украина Лев XIV
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