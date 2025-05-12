Тайвань планирует выделить 2 млн евро на разминирование на Украине

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Тайвань выделит 2 млн евро Литве, возглавляющей международную коалицию по разминированию на Украине, сообщило Минобороны Литвы.

"Представители Министерства национальной обороны Литвы и Агентства оборонных ресурсов обсудили с тайваньской миссией в Вильнюсе возможности партнерства в оказании поддержки Украине. Особое внимание в ходе встречи было уделено мероприятиям по разминированию. Тайваньская миссия в Литве выразила намерение внести свой вклад в поддержку Литвы в разминировании Украины, выделив 2 млн евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Литва направит на деятельность коалиции по разминированию в текущем году 30 млн евро. Также Украине планируется предоставить поддержку в виде оборудования для разминирования составит на аналогичную сумму.