Папа римский Лев XIV отслужил мессу в Париже в присутствии 700 тыс. человек

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Месса папы римского Льва XIV на площади Согласия в Париже в субботу собрала, по данным Ватикана, 700 тыс. человек.

Месса, которую транслировали в прямом эфире французские СМИ, стала кульминацией второго дня визита понтифика во Францию, первого папского визита в Париж после Бенедикта XVI в 2008 году.

Перед огромной массой людей Лев XIV обратился по-французски к молодому поколению, которое ищет смысл жизни, и предостерег от "внутренней пустоты".

По его словам, "необходимо признать, что здесь, на земле, ничто не может нас полностью удовлетворить". Беспокойство, сказал папа, проистекает из общества, где чрезмерное потребление не справляется с тревогами современного века.

"Когда мы, наконец, считаем, что наши поиски завершены и наши усилия вознаграждены, внутренняя пустота часто всплывает на поверхность, еще глубже, чем прежде. Затем, чтобы заполнить эту пустоту, мы можем искать новые удовольствия, желать новых вещей и делать все, чтобы "отвлечься" и не чувствовать этого внутреннего беспокойства!", - отметил понтифик.