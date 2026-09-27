В США считают, что высокоточное оружие Ирана сделало американские базы в регионе уязвимыми

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Достижения Ирана в сфере высокоточного оружия обнажили уязвимость военных баз США на Ближнем Востоке и одновременно снизили их ценность для американских сил в случае ведения боевых действий в этом регионе, говорится в докладе вашингтонского аналитического центр Defense Priorities.

В нем указывается, что опыт противостояния с Ираном показал, что сочетание действий стратегических бомбардировщиков, базирующихся в США и Великобритании, палубной авиации и ракет, запускаемых с кораблей, позволяет обеспечивать значительную часть необходимой огневой мощи, действуя с большого расстояния.

"Благодаря высокой точности американских ракет и авиации базы на Ближнем Востоке становятся менее необходимыми, - указал в докладе Бенджамин Фридман, директор по вопросам политики Defense Priorities. - В то же время распространение технологий высокоточного поражения делает эти базы более уязвимыми".

Иран неоднократно наносил удары по обширной сети американских объектов в регионе, повреждая авиатехнику, радары, средства связи и прочую инфраструктуру, которая долгое время считалась неотъемлемым элементом реализации внешнеполитических целей США. В результате атак были повреждены или разрушены сотни зданий и сооружений - в том числе на главном региональном логистическом узле ВМС США в Бахрейне, о чем генеральной инспектор Пентагона сообщил в докладе, опубликованном в этом месяце.

Эксперты центра отмечают, что сейчас американским военным планировщиками приходится решать, стоит ли восстанавливать поврежденные базы и возвращать на них войска, если эти объекты, возможно, уже не играют столь важной роли в проецировании военной мощи.

На протяжении десятилетий близость баз к потенциальным горячим точкам считалась серьезным преимуществом вооруженных сил США. Такая сеть объектов позволяет истребителям совершать больше боевых вылетов и сокращает линии снабжения, обеспечивая при этом плацдарм для развертывания других сил. Базы выполняют и иные задачи, помимо обеспечения ударных возможностей: они служат инструментом поддержки союзников и позволяют оперативно реагировать на кризисные ситуации, говорится в докладе.

Однако, как отмечают в аналитическом центре, эти базы больше не обладают прежним уровнем защищенности, учитывая наличие у противников (таких как Иран) относительно недорогих беспилотников и высокоточных ракет.

К аналогичным выводам пришли и другие аналитики. Генерал в отставке Дэвид Петреус, бывший глава Центрального командования США на Ближнем Востоке, также недавно заявил, что американские базы в районе Персидского залива утратили свою жизнеспособность. Тем не менее, риски для интересов США, связанные с такой уязвимостью, могут быть снижены благодаря растущим возможностям американских военных наносить удары с больших дистанций, подчеркнули в Defense Priorities. В докладе также говорится, что перенос акцента на использование военно-морских сил в воздушных операциях позволил бы уменьшить уязвимость США и одновременно обеспечить значительную боевую мощь.

Тем не менее в ходе конфликта с Ираном различные базы на Ближнем Востоке, используемые американскими войсками, сыграли важную роль в обеспечении полетов авиации, логистике и запуске ракет наземного базирования, считают эксперты. По их мнению, удары большой дальности, наносимые с кораблей и бомбардировщиков, находящихся за тысячи миль от Ирана, не отменяют необходимости в передовых базах - например, для размещения самолетов-заправщиков, игравших ключевую роль в таких операциях.

Согласно недавнему отчету генерального инспектора Пентагона, ведомство пока не приняло решения о том, какие из поврежденных объектов следует восстановить и каким будет формат американского присутствия на Ближнем Востоке в будущем. "Снизить уязвимость баз возможно, но это дорогостоящая задача; при этом Иран и его партнеры могут преодолеть усиленную оборону, нарастив запасы ракет и беспилотников со значительно меньшими затратами", - считают в Defense Priorities.