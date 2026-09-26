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Десятки тысяч человек остались без света на северо-востоке США из-за бури

Десятки тысяч человек остались без света на северо-востоке США из-за бури
Волны в городе Сайчуат, Массачусетс
Фото: Scott Eisen/Getty Images

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Достигшая на северо-востока США буря привела в субботу к отмене сотен авиарейсов, сообщают американские СМИ.

В частности, изменения в расписании затронули международный аэропорт Логан в Бостоне. Ряд американских авиалиний, в том числе United Airlines, предупредили пассажиров о риске отмен и задержек, разрешив им бесплатно поменять билеты на другие даты.

Около 75 тыс. человек в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут и Массачусетс остались без электричества.

Кроме того, отмечается, что сильный ветер повалил множество деревьев и линий электропередач, что привело, в частности, к блокировке дорог.

Метеорологи отмечают, что в скором времени от стихии могут заметно пострадать города Нью-Йорк, Бостон и Филадельфия. Кроме того, по их прогнозу, на Лонг-Айленде в ближайшие дни может выпасть до 15 см осадков. Кроме того, в ряде прибрежных районов ожидаются волны высотой до шести метров.

Несколько крупных культурных фестивалей отменены в Нью-Йорке и Мэриленде.

Бостон Массачусетс Мэриленд Нью-Джерси Нью-Йорк США
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