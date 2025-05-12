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Военачальники Индии и Пакистана провели переговоры

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Военачальники Индии и Пакистана, ответственные за организацию и проведение боевых операций, в понедельник провели переговоры, сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

"Источники заявили, что генеральные директора по военным операциям Индии и Пакистана провели переговоры в понедельник. На сегодня консультации завершились", - информирует агентство.

ANI уточняет, что вначале разговор планировался на полдень, но затем его перенесли на вечер по местному времени. О содержании беседы агентство не сообщает.

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По данным ANI, Дели и Исламабад смогли достичь прекращения огня в минувшую субботу после того, как пакистанский генеральный директор по военным операциям связался по телефону со своим индийским коллегой генерал-лейтенантом Радживом Гхаем.

Гхай на пресс-конференции позднее заявлял, что, когда индийские военные зафиксировали нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Пакистана вечером в субботу и рано в воскресенье, он сообщил об этом своему пакистанскому коллеге по линии экстренной связи. ВС Индии предприняли ответные меры.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В ночь на минувшую среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары. Затем обмен ударами продолжился.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад согласились прекратить боевые действия. Однако замглавы индийского МИД Викрам Мисри заявил, что Пакистан несколько часов нарушал перемирие, и в Индии приняли ответные меры.

Хроника 22 апреля – 12 мая 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан
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