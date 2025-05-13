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Рубио обсудил украинское урегулирование с коллегами из ряда европейских стран

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио обсудил вопросы прекращения огня в рамках украинского конфликта с главами внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, сообщил американский Госдепартамент.

Рубио побеседовал с министрами иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, Германии Йоханом Вадефулем, Польши Радославом Сикорским, Великобритании Дэвидом Лэмми, Украины Андреем Сибигой и верховным представителем ЕС Каей Каллас, информировал Госдепартамент.

"Министры обсудили дальнейшие действия по прекращению огня и путь к миру в Украине", - говорится в сообщении.

СМИ обращают внимание, что беседы Рубио состоялись перед запланированным на четверг возобновлением по предложению президента РФ Владимира Путина российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими (Украиной - ИФ) в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий", - ранее сказал Путин журналистам.

Он не исключает, что в ходе этих переговоров "удастся договориться о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня", что стало бы "первым шагом к долгосрочному устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов".

В понедельник европейские лидеры потребовали от Москвы принять предложение о 30-дневном перемирии, которое было впервые предложено США в начале марта, "или столкнуться с очередным раундом жестких санкций", пишет The New York Times.

Издание отмечает, что "представитель Кремля отмахнулся от угрозы".

"Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госдепартамент Стамбул США Марко Рубио Дмитрий Песков
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