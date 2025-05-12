Трамп назвал грамотными действия иранских переговорщиков

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Иран ведёт переговоры с США по атому с пониманием дела, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме в понедельник.

"Я думаю, что Иран ведёт переговоры с умом, если говорить в дипломатических терминах. Они действуют очень грамотно прямо сейчас ", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что Иран не должен иметь права обладать ядерным оружием.

"Они должны это понимать, ведь они мыслят очень здраво", - добавил он.