Трамп назвал грамотными действия иранских переговорщиков
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Иран ведёт переговоры с США по атому с пониманием дела, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме в понедельник.
"Я думаю, что Иран ведёт переговоры с умом, если говорить в дипломатических терминах. Они действуют очень грамотно прямо сейчас ", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Трамп в очередной раз подчеркнул, что Иран не должен иметь права обладать ядерным оружием.
"Они должны это понимать, ведь они мыслят очень здраво", - добавил он.