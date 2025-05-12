Индийские военные перехватили не менее 10 беспилотников на юге Джамму и Кашмира

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Индии сбили 10-12 беспилотников в небе над округами Джамму и Самба на юге союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает в понедельник Hindustan Times.

Беспилотники перехватили в районе признанной на международном уровне границе Индии и Пакистана. По БПЛА вели огонь как из огнестрельного оружия, так и из средств ПВО.

Hindustan Times отмечает, что беспилотники засекли спустя несколько минут после того, как премьер Индии Нарендра Моди завершил обращение к нации, посвященное операции "Синдур".

Кроме того, ранее в целях безопасности власти прибегли к светомаскировке в районе города Амритсар в штате Пенджаб.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля на севере Индии группа боевиков открыла огонь по людям в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за теракт на пакистанскую сторону.

В минувшую среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. ВС Пакистана нанесли ответные удары. Затем обмен ударами продолжился.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад согласились прекратить боевые действия.