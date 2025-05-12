В Минске выразили надежду на мир между РФ и Украиной после переговоров в Стамбуле

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу "Первый информационный" выразил надежду на мирное разрешение конфликта на Украине после российско-украинских переговоров, которые могут пройти в Стамбуле.

"Шанс должен быть всегда. Россия говорит об этом, делает первые шаги и намерена, конечно, заключить серьезные соглашения. Надеемся, конечно, на здравомыслящее руководство украинской стороны", - заявил Вольфович в ответ на вопрос о возможностях мирного разрешения украинского конфликта по итогам переговоров.

Тем не менее, по его мнению, Киев не сможет самостоятельно принимать решения - "европейцы и американцы подскажут, как надо действовать".

Госсекретарь белорусского Совбеза предостерег европейских политиков, что конфликт на Украине может "захлестнуть" всю Европу.

"Поэтому, наверное, все-таки шанс должен быть, и все-таки мы все надеемся на мир. Это самое дорогое и самое важное, что сегодня волнует людей", - заключил Вольфович.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в турецкой столице.