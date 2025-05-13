Главы МИД Китая и Бразилии поддержали инициативу РФ о прямых переговорах с Украиной

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Китая Ван И и Бразилии Мауру Вирейра в ходе переговоров в Пекине выразили поддержку прямым переговорам между Россией и Украиной по урегулированию украинского конфликта, сообщил МИД КНР.

"Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Министры заявили о готовности продолжать играть активную роль в сформированной по инициативе двух стран группе "Друзей мира" "для достижения международного консенсуса в целях содействия политическому урегулированию кризиса" на Украине.