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Главы МИД Китая и Бразилии поддержали инициативу РФ о прямых переговорах с Украиной

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Китая Ван И и Бразилии Мауру Вирейра в ходе переговоров в Пекине выразили поддержку прямым переговорам между Россией и Украиной по урегулированию украинского конфликта, сообщил МИД КНР.

"Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Министры заявили о готовности продолжать играть активную роль в сформированной по инициативе двух стран группе "Друзей мира" "для достижения международного консенсуса в целях содействия политическому урегулированию кризиса" на Украине.

МИД Китая Ван И Бразилия Мауру Вирейра
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