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США продлили еще на неделю одновременное пребывание двух авианосцев вблизи Йемена

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет приказал авианосцу USS Harry Truman остаться на Ближнем Востоке еще на неделю, чтобы в регионе продолжали действовать две авианосные ударные группы для борьбы с йеменскими хуситами, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

В конце марта Хегсет уже продлевал авианосцу USS Harry Truman и кораблям сопровождения пребывание в регионе на месяц в рамках кампании по наращиванию ударов по военным целям хуситов. Ожидается, что авианосец и корабли авианосной ударной группы через неделю отправятся домой на базу в Норфолке, штат Вирджиния.

По данным источников агентства, продление пребывания авианосца запросил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла.

Вторая авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson прибыла в регион несколько недель назад и действует в Аденском заливе. USS Harry Truman вместе с ракетным крейсером и двумя эсминцами находится в Красном море.

В миреСША с 15 марта нанесли удары по тысяче военных целей йеменских хуситовЧитать подробнее

По данным Пентагона, с 15 марта, когда по приказу президента США Дональда Трампа, начались массированные бомбардировки военных целей хуситов, американские вооруженные силы нанесли удары по тысяче объектов с использованием авиации и крылатых ракет.

Представитель CENTCOM ранее сообщил телеканалу Fox News, что в результате сотен американских ударов запуски баллистических ракет хуситов сократились на 87%, а атаки их беспилотников - на 65%. "Эти удары уничтожили многочисленные командные пункты, системы противовоздушной обороны, современные объекты по производству оружия, места хранения оружия и уничтожили сотни бойцов-хуситов и их многочисленных лидеров", - сказал представитель командования Дэйв Истберн.

Вместе с тем США так и не смогли полностью подавить ПВО противника. С 3 марта США потеряли семь дронов MQ-9 Reaper, что резко повлияло на способность американских военных проводить оценку результатов авиаударов на поле боя и наблюдение для определения местонахождения ключевых лидеров хуситов, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на представителя CENTCOM. Ущерб от сбитых MQ-9 Reaper оценивается более чем в $200 млн (каждый из них стоит $30 млн).

Хроника 17 декабря 2023 года – 03 мая 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
США Пентагон Йемен USS Carl Vinson USS Harry Truman CENTCOM
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