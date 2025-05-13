Макрон заявил, что ЕС хочет прекращения огня на Украине на 30 дней и ввести санкции против РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 вечером во вторник заявил о желании ЕС добиться прекращения огня на Украине на 30 дней и объявил о планах ввести санкции в отношении России в ближайшие дни.

"На Украине на карту поставлена наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на земле, в море и в воздухе на 30 дней", - сказал Макрон.

"Россия желает, чтобы прекращение огня обсуждалось в Турции. Мы хотим применить санкции против России в ближайшие дни по согласованию с Соединенными Штатами", - сообщил французский президент.

По словам Макрона, в Европе ждут ответа от России.

Ранее во вторник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия и другие члены ЕС введут санкции против РФ в энергетической и финансовой сферах, если в течение недели РФ не согласится на прекращение огня и не приблизится к "реальному прогрессу" в урегулировании украинского конфликта.

"Мы ждем согласия президента РФ Владимира Путина. Мы единодушны в том, что, если на этой неделе Россия не примет наше предложение, мы с европейскими партнерами прибегнем к торговым ограничениям", - сказал Мерц на пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Берлине.