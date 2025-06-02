Пресс-секретарь Назарбаева назвал его визит в Москву личным

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Визит экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Москву носил личный характер, с российским лидером Владимиром Путиным его связывают многолетние дружественные отношения, не зависящие от государственных полномочий, сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай. Его комментарий опубликован на сайте Назарбаева.

Укибай сообщил, что Нурсултан Назарбаев получил приглашение на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы. Однако "в связи с объективными обстоятельствами не смог присутствовать в дни официальных торжеств и посетил Москву позднее - в частном порядке", рассказал пресс-секретарь.

По словам Укибая, Назарбаев поддерживает контакты с рядом мировых лидеров - посредством телефонных разговоров, личной переписки и отдельных встреч.

"Это касается не только России, но и Турции, Китая, ОАЭ, Узбекистана, Беларуси и других государств. Подобный формат взаимодействия соответствует международной практике и отражает личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности", - отметил Укибай.

О встрече Путина с Назарбаевым 29 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.