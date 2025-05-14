КНР приостановит действие ряда мер экспортного контроля в отношении компаний США

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китай приостанавливает действие запрета на торговлю и инвестиции в отношении более десятка американских компаний в рамках торгового соглашения, заключенного с США.

Приостановка вступила в силу в среду и будет действовать 90 дней, говорится в сообщении министерства торговли КНР.

Китай также временно отменяет меры экспортного контроля для товаров, технологий и услуг военного назначения, относившиеся к 28 компаниям США.

Ранее на этой неделе Вашингтон и Пекин сообщили, что договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Штаты опустили пошлины на большинство китайских товаров до 30% с 14 мая, Китай снизил пошлины на американские товары до 10%.