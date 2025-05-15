Премьер Катара сомневается в заинтересованности Израиля в перемирии в секторе Газа

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани считает, что Израиль не заинтересован в достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как заявил премьер Катара в интервью телеканалу CNN, Израиль, "по сути, посылает сигнал о том, что (они) не заинтересованы в переговорах".

"Наши команды взаимодействуют с обеими сторонами. Мы надеемся увидеть некоторый прогресс; я не уверен, что этот прогресс будет заметен в ближайшее время, учитывая продолжающееся поведение", - отметил Аль Тани.

Он подчеркнул, что Катар расценил освобождение израильско-американского заложника Эдана Александера как "прорыв, который поможет вернуть переговоры в нужное русло".

"К сожалению, реакцией Израиля на это были бомбардировки на следующий день во время отправки делегации", - напомнил премьер-министр.

"Если нет готовности вести конструктивные переговоры, то как мы можем достичь решения? (...) В конце концов, решение находится в руках сторон", - заключил Аль Тани.

Во вторник израильская делегация, а также спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправились в Доху для прямых переговоров с посредниками - Катаром и Египтом и для опосредованных с ХАМАС с целью заключить новое соглашение о прекращении огня в Газе и об освобождении заложников.