Поиск

Трамп сообщил об освобождении американского заложника ХАМАС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американский гражданин Эдан Александер, находившийся в заложниках палестинского движения ХАМАС, возвращается домой.

"Я рад сообщить, что Эдан Александер, американский гражданин, которого удерживают в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье", - написал Трамп в своей соцсети The Truth.

По словам президента США, это стало возможным благодаря усилиям посредников - Катара и Египта.

"Надеюсь, это первый из тех заключительных шагов, которые необходимы для прекращения этого жестокого конфликта. Я с нетерпением жду этого праздничного дня! " - заявил американский лидер.

Ранее издание Times of Israel со ссылкой на источник сообщило, что специальный посланник президента США по вопросам заложников Адам Боулер отправится в Израиль с родителями Александера в преддверии ожидаемого освобождения его из плена ХАМАС.

Боулер заявил, что новость об освобождении Александера стала позитивным шагом.

"Мы также хотели бы попросить ХАМАС выдать тела четырех других захваченных американцев", - отметил он.

В свою очередь Египет и Катар приветствовали заявление ХАМАС об освобождении Александера. В совместном заявлении страны назвали это "жестом доброй воли и обнадеживающим шагом на пути к возвращению за стол переговоров для достижения прекращения огня в секторе Газа".

11 мая ХАМАС сообщило, что освободит Александера в рамках переговоров с США о прекращении огня в секторе Газа.

"Израильский солдат Эдан Александер, имеющий двойное гражданство, будет освобожден в рамках мер, направленных на прекращение огня, возобновление работы контрольно-пропускных пунктов и доставку гуманитарной помощи нашему народу в секторе Газа", - говорится в заявлении палестинского движения.

ХАМАС не уточняет, когда Александр будет освобожден, но предполагается, что это произойдет в ближайшие 48 часов.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Дональд Трамп Израиль Катар США ХАМАС Эдан Александер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минфина США заявил о прогрессе по итогам торговых переговоров с КНР

Глава Минфина США заявил о прогрессе по итогам торговых переговоров с КНР

Трамп заявил, что Украине нужно согласиться на переговоры с РФ

МИД Ирана оценил четвертый раунд переговоров с США как непростой, но полезный

Конфликт Индии и Пакистана

Военные Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" Пакистан мог потерять до 40 солдат

Военные Индии заявили, что в ходе операции "Синдур" Пакистан мог потерять до 40 солдат

Келлог заявил, что переговоры по Украине должны стартовать во время 30-дневного перемирия

В Эстонии осквернен памятник освободителю Таллина от фашистов

СМИ узнали о поддержке Трампом планов "коалиции желающих" по Украине

Папа римский Лев XIV призвал добиться справедливого и прочного мира на Украине

Папа римский Лев XIV призвал добиться справедливого и прочного мира на Украине

Anadolu сообщило, что Эрдоган и Путин обсудили по телефону украинское урегулирование

Эрдоган заявил Макрону о готовности принять переговоры РФ и Украины

Эрдоган заявил Макрону о готовности принять переговоры РФ и Украины
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6358 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне186 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });