Трамп сообщил об освобождении американского заложника ХАМАС
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американский гражданин Эдан Александер, находившийся в заложниках палестинского движения ХАМАС, возвращается домой.
"Я рад сообщить, что Эдан Александер, американский гражданин, которого удерживают в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье", - написал Трамп в своей соцсети The Truth.
По словам президента США, это стало возможным благодаря усилиям посредников - Катара и Египта.
"Надеюсь, это первый из тех заключительных шагов, которые необходимы для прекращения этого жестокого конфликта. Я с нетерпением жду этого праздничного дня! " - заявил американский лидер.
Ранее издание Times of Israel со ссылкой на источник сообщило, что специальный посланник президента США по вопросам заложников Адам Боулер отправится в Израиль с родителями Александера в преддверии ожидаемого освобождения его из плена ХАМАС.
Боулер заявил, что новость об освобождении Александера стала позитивным шагом.
"Мы также хотели бы попросить ХАМАС выдать тела четырех других захваченных американцев", - отметил он.
В свою очередь Египет и Катар приветствовали заявление ХАМАС об освобождении Александера. В совместном заявлении страны назвали это "жестом доброй воли и обнадеживающим шагом на пути к возвращению за стол переговоров для достижения прекращения огня в секторе Газа".
11 мая ХАМАС сообщило, что освободит Александера в рамках переговоров с США о прекращении огня в секторе Газа.
"Израильский солдат Эдан Александер, имеющий двойное гражданство, будет освобожден в рамках мер, направленных на прекращение огня, возобновление работы контрольно-пропускных пунктов и доставку гуманитарной помощи нашему народу в секторе Газа", - говорится в заявлении палестинского движения.
ХАМАС не уточняет, когда Александр будет освобожден, но предполагается, что это произойдет в ближайшие 48 часов.
7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.