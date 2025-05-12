Трамп сообщил об освобождении американского заложника ХАМАС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американский гражданин Эдан Александер, находившийся в заложниках палестинского движения ХАМАС, возвращается домой.

"Я рад сообщить, что Эдан Александер, американский гражданин, которого удерживают в заложниках с октября 2023 года, возвращается домой к своей семье", - написал Трамп в своей соцсети The Truth.

По словам президента США, это стало возможным благодаря усилиям посредников - Катара и Египта.

"Надеюсь, это первый из тех заключительных шагов, которые необходимы для прекращения этого жестокого конфликта. Я с нетерпением жду этого праздничного дня! " - заявил американский лидер.

Ранее издание Times of Israel со ссылкой на источник сообщило, что специальный посланник президента США по вопросам заложников Адам Боулер отправится в Израиль с родителями Александера в преддверии ожидаемого освобождения его из плена ХАМАС.

Боулер заявил, что новость об освобождении Александера стала позитивным шагом.

"Мы также хотели бы попросить ХАМАС выдать тела четырех других захваченных американцев", - отметил он.

В свою очередь Египет и Катар приветствовали заявление ХАМАС об освобождении Александера. В совместном заявлении страны назвали это "жестом доброй воли и обнадеживающим шагом на пути к возвращению за стол переговоров для достижения прекращения огня в секторе Газа".

11 мая ХАМАС сообщило, что освободит Александера в рамках переговоров с США о прекращении огня в секторе Газа.

"Израильский солдат Эдан Александер, имеющий двойное гражданство, будет освобожден в рамках мер, направленных на прекращение огня, возобновление работы контрольно-пропускных пунктов и доставку гуманитарной помощи нашему народу в секторе Газа", - говорится в заявлении палестинского движения.

ХАМАС не уточняет, когда Александр будет освобожден, но предполагается, что это произойдет в ближайшие 48 часов.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.