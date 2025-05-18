В офисе Нетаньяху заявили о готовности Израиля к разным вариантам соглашения по Газе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Делегация Израиля на переговорах в Дохе готова к разным вариантам по сектору Газа: как к договоренностям, которые предусматривают лишь перемирие, так и к соглашению, которое завершит боевые действия и лишит группировку ХАМАС власти в анклаве, сообщили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"По указанию премьера группа переговорщиков, даже теперь, работает в Дохе над полной реализацией любой возможности для соглашения, идет ли речь о проекте спецпосланника президента США Стива Уиткоффа или об окончании войны, что подразумевает освобождение всех заложников, изгнание террористов ХАМАС и разоружение сектора Газа", - цитирует The Times of Israel выдержки из заявления офиса.

Издание напоминает, что предложение Уиткоффа, поддержавшего идеи Израиля, предусматривает освобождение 10 заложников в секторе Газа в обмен на 45 дней прекращения огня.

В заявлении также говорится, что благодаря военному и политическому давлению Израиля домой удалось вернуть 197 заложников; власти предпринимают все усилия для освобождения оставшихся 58 заложников.

Вместе с тем, отмечает The Times of Israel, израильские власти заявляли, что боевые действия не завершатся, пока ХАМАС не прекратит существовать как военная сила и властная структура.

Ранее на этой неделе издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщало, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в Катаре, по-прежнему не могут сдвинуться с места.

Армия обороны Израиля объявила поздно вечером в пятницу о начале крупного наступления в Газе, получившего название "Колесницы Гидеона", целью которого будет "захват стратегических районов" подконтрольного ХАМАС сектора, "чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".