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Самолет Зеленского приземлился в аэропорту Анкары

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в четверг около полудня в международном аэропорту Эсенбога неподалеку от Анкары, сообщают украинские СМИ.

Зеленский проведет в Анкаре встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В аэропорту Анкары Зеленский сообщил, что украинская делегация представлена "на самом высоком уровне": Министерство иностранных дел, Мминистерство обороны, военные, представители всех разведок.

По словам Зеленского, решение о дальнейших действиях будет принято после разговора с президентом Турции. "Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом... Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат ", - сказал Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.

11 мая президент России Владимир Путин предложил без предварительных условия возобновить в Стамбуле 15 мая прерванные в 2022 году прямые переговоры с Украиной. Зеленский выражал готовность лично в них участвовать, президент США Дональд Трамп не исключал, что приедет в Стамбул, если в этом будет необходимость.

14 мая стало известно, что российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Делегация уже прибыла в Стамбул, переговоры отложены до второй половины дня.

Владимир Зеленский США Анкара Эсенбога Турция Украина Реджеп Тайип Эрдоган
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