Самолет Зеленского приземлился в аэропорту Анкары
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в четверг около полудня в международном аэропорту Эсенбога неподалеку от Анкары, сообщают украинские СМИ.
Зеленский проведет в Анкаре встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В аэропорту Анкары Зеленский сообщил, что украинская делегация представлена "на самом высоком уровне": Министерство иностранных дел, Мминистерство обороны, военные, представители всех разведок.
По словам Зеленского, решение о дальнейших действиях будет принято после разговора с президентом Турции. "Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом... Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат ", - сказал Зеленский.
Ранее СМИ сообщали, что в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
11 мая президент России Владимир Путин предложил без предварительных условия возобновить в Стамбуле 15 мая прерванные в 2022 году прямые переговоры с Украиной. Зеленский выражал готовность лично в них участвовать, президент США Дональд Трамп не исключал, что приедет в Стамбул, если в этом будет необходимость.
14 мая стало известно, что российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Делегация уже прибыла в Стамбул, переговоры отложены до второй половины дня.