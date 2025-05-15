Трамп окончательно не исключает поездки в Турцию в связи с переговорами

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российско-украинские переговоры в Стамбуле принесут результат, передает Bloomberg.

"Надеюсь, Россия и Украина смогут чего-то добиться", - сказал он.

Трамп добавил, что у него нет плана посетить Турцию, но все же может туда отправиться "при необходимости".

На вопрос журналиста о том, что президент России Владимир Путин лично не поехал в Турцию на переговоры с Украиной, Трамп сказал: "Я не думал, что приезд Путина возможен, раз меня там не будет ". "Зачем ему ехать, если я не еду?" - добавил он.

В Стамбуле 15 мая ожидаются переговоры делегаций России и Украины.

11 мая возобновить прерванные в 2022 году переговоры предложил президент России Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поехать в Стамбул для встречи с Путиным. Трамп говорил, что не исключает, что подъедет в Стамбул, если в этом будет необходимость. Вечером 14 мая стало известно, что российскую делегацию на переговорах возглавит, как и в 2022 году, помощник президента Владимир Мединский. По последним данным, президент США, который проводит турне по региону, 15 мая в Стамбул не собирается.