Путин не примет участие в переговорах между РФ и Украиной в Турции

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах России и Украины в Турции, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу CNN.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли шанс на то, что Путин примет участие во встречах в Турции.

Прямые российско-украинские переговоры должны стартовать в Стамбуле в четверг.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, который уже руководил группой российский переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, Путин предложил в минувшее воскресенье.