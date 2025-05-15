В НАТО привержены поддержке Украины и приветствуют усилия Трампа по урегулированию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Страны НАТО выражают поддержку усилиям американской стороны урегулировать конфликт на Украине, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД НАТО в Анталье.

"Мы вновь отметили нашу поддержку усилиям президента (США Дональда) Трампа привести войну к справедливому и долгосрочному урегулированию", - сказал Рютте.

Он отметил, что альянс привержен долгосрочной поддержке Украины, чтобы обеспечить ее всем необходимым для обороны.

"Мы подтвердили нашу долгосрочную поддержку Украины. Речь не о том, чтобы разжигать конфликт, а том, чтобы обеспечить Украину возможностью защищать себя сегодня и в будущем", - подчеркнул Рютте.