В Анкаре начались переговоры Эрдогана и Зеленского

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Архивное фото. Фото: Ercin Erturk/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Анкаре начались переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, сообщают турецкие СМИ.

Зеленский прилетел в Анкару около полудня. В Стамбуле во второй половине дня украинская делегация должна начать прямые переговоры с российской. Зеленский говорил, что после встречи с Эрдоганом будет принято решение о дальнейших действиях в плане урегулирования. Он также отметил, что в Стамбуле украинская делегация представлена "на самом высоком уровне": главы МИД, Минобороны, военные, представители всех разведок.

СМИ сообщали, что в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.