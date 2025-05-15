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В Анкаре начались переговоры Эрдогана и Зеленского

В Анкаре начались переговоры Эрдогана и Зеленского
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Архивное фото.
Фото: Ercin Erturk/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Анкаре начались переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, сообщают турецкие СМИ.

Зеленский прилетел в Анкару около полудня. В Стамбуле во второй половине дня украинская делегация должна начать прямые переговоры с российской. Зеленский говорил, что после встречи с Эрдоганом будет принято решение о дальнейших действиях в плане урегулирования. Он также отметил, что в Стамбуле украинская делегация представлена "на самом высоком уровне": главы МИД, Минобороны, военные, представители всех разведок.

СМИ сообщали, что в состав украинской делегации войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.

Стамбул Турция Украина Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Андрей Ермак Андрей Сибига
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