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Эрдоган отметил готовность Турции принять лидеров РФ и Украины для переговоров

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Турецкие власти согласны принять переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, "когда они будут к этому готовы", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с Зеленским в Анкаре.

"Президент Эрдоган заявил об исторической возможности начать переговоры РФ и Украины, выразив решительную поддержку переговорам как на техническом уровне, так и на уровне лидеров", - информирует агентство Anadulu.

Турецкий лидер подчеркнул, что украинский конфликт на нынешнем этапе требует урегулирования путём прямых переговоров, и заявил о необходимости для сторон достигнуть общей позиции.

Ранее в Анкаре завершились переговоры Эрдогана и Зеленского. По данным газеты Hurriyet, на встрече, прошедшей за закрытыми дверьми, присутствовали министр обороны Турции Яшар Гюлер, глава Национального управления разведки Ибрагим Калын, советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.


Турция РФ Украина Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Владимир Путин
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