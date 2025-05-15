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Рубио оповестил европейцев об усилиях Вашингтона в украинском урегулировании

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в четверг проинформировал коллег из Германии, Италии и Франции об усилиях Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

"Марко Рубио на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье сообщил главам МИД Германии, Италии и Франции об усилиях, направленных на прекращение кровопролития на Украине", - говорится в коммюнике, опубликованном Госдепом.

"Он отметил, что позиция руководства европейских стран критически важна в том, чтобы Россия и Украина приступили к переговорам в расчете на долговременный мир", - подчеркивается в документе.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что американская сторона обновила предложение по украинскому урегулированию, включив в него инициативу по возобновлению работы Совета Россия-НАТО.

Согласно данным агентства, уже озвученные ранее предложения Вашингтона включали, в частности, замораживание конфликта по всей нынешней линии фронта, признание США Крымского полуострова российским, а также снятие санкций с России.

Украина, как отмечает агентство, получила бы гарантии в сфере безопасности и право развивать свои собственные вооруженные силы.

США Марко Рубио
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