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Источник сообщил, что делегация РФ в Стамбуле пока ожидает в отеле

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация, направленная в Стамбул на переговоры с представителями Украины, сейчас находится не во дворце Долмабахче, а в отеле, где ожидает развития ситуации с переговорным процессом, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Делегация находится в отеле, ожидает развития ситуации", - сказал собеседник агентства.

Ранее участники делегации РФ во главе с руководителем Владимиром Мединским сделали заявление перед журналистами в генеральном консульстве РФ в Стамбуле, после чего, как сообщалось, направились в комплекс Долмабахче, где располагается резиденция президента Турции и где запланировано проведение переговоров с украинской стороной.


Турция Стамбул РФ Украина
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