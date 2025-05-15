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США в пятницу проведут переговоры с главой МИД Турции и делегацией Украины

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - США в пятницу будут вести переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией, а потом можно будет принять решение о дате возможной встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил госсекретарь Марко Рубио.

"Мы встретимся в пятницу в Стамбуле с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом и украинской делегацией", - приводит телеканал TRT World слова Рубио.

"Мы посмотрим, что произойдет на переговорах в пятницу. Затем мы определим график возможной встречи Трампа и Путина", - продолжил госсекретарь.

США Турция Украина
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