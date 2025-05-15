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Турецкий МИД сообщил, что формат переговоров в Стамбуле пока не определен

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Делегации РФ, США, Украины, а также глава МИД Турции Хакан Фидан будут присутствовать в пятницу в Стамбуле, но решений о составе участников встреч еще не приняли, сообщает "Анадолу" со ссылкой на источники в турецком МИД.

"Министр Фидан, делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио, делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым и делегация РФ во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским завтра будут в Стамбуле", - информирует агентство.

"Формат встреч еще не определили", - отмечает "Анадолу".

Ранее российская делегация во главе с Мединским прибыла в Стамбул.

Возобновить 15 мая в Стамбуле без предварительных условий прямые переговоры, прерванные в 2022 году, президент РФ Владимир Путин предложил в минувшее воскресенье.

МИД Турции Марко Рубио Стамбул Рустем Умеров Турция Украина
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