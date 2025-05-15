Мединский заявил, что Российская делегация будет ждать украинскую в пятницу с утра

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия будет ждать представителей Украины для переговоров в пятницу с 10:00, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Завтра с утра, буквально с 10 утра мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу", - сказал Мединский журналистам.

Он подчеркнул, что российская делегация прибыла в Стамбул "для проведения прямых двусторонних переговоров без предварительных условий".

"Мы готовы к работе", - добавил Мединский.

Он также назвал плодотворной встречу с главой МИД Турции, где российская сторона объяснила свою позицию по украинскому урегулированию.

"Мы уже провели сегодня очень плодотворную встречу с главой МИД Турции, объяснили нашу позицию", - сказал Мединский.