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Рубио заявил, что сроки и место возможной встречи Трампа и Путина не определены

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Еще не установлено, когда и где может состояться встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, но она является единственным шансом на украинское урегулирование, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Учитывая все, что мы знаем, после нескольких месяцев работы над этим, ничего не произойдет, пока президент Трамп не сядет за стол переговоров напротив Владимира Путина", - сказал Рубио в интервью Fox News.

Он добавил: "Я пока не знаю, когда и где это произойдет, но на данный момент это действительно единственный шанс".

Марко Рубио Путин США Трамп
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