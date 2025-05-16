Трамп сообщил, что из ОАЭ отправится в США

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, ранее не исключавший визита в Стамбул, заявил, что позже в пятницу по окончании визита в ОАЭ вернется в Вашингтон.

"Я вернусь домой (...), и потом нас ждет много работы", - сказал Трамп.

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что может посетить в пятницу Стамбул, если решит, что его присутствие поможет урегулированию конфликта на Украине.

В четверг он также предположил, что для украинского урегулирования необходима его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

В опубликованном Белым домом в ночь на пятницу расписании Трампа также указывалось, что он планирует вернуться из ОАЭ в Вашингтон.