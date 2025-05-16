Делегация России прибыла на переговоры с представителями Украины

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация, сформированная для переговоров с Украиной, прибыла в президентский дворец Долмабахче, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Как ожидается, здесь должны пройти российско-украинские переговоры.

Ранее в президентской резиденции прошла встреча делегаций Турции, США и Украины. По данным турецких СМИ, в 12:30 в Долмабахче запланирована встреча Турция-Россия-Украина.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, предполагается, что российско-украинские переговоры будут прямыми, а представитель Турции покинет их после приветствия.

Прямые переговоры представителей РФ и Украины должны были стартовать накануне, 15 мая, однако так и не начались.