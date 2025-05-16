Рубио на встрече с украинской делегацией призвал добиться прекращения боев

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу на встрече с украинской делегацией и с главой МИД Турции Хаканом Фиданом напомнил о позиции США, согласно которой нужно добиться прекращения боевых действий на Украине, сообщает Госдеп.

"Три делегации обсудили важность поиска мирного решения войны РФ с Украиной. Госсекретарь принял к сведению сегодняшние прямые переговоры между Москвой и Киевом. Также он напомнил о позиции США, согласно которой гибели людей нужно положить конец", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.