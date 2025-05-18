Госсекретарь США надеется на скорую встречу Трампа с Путиным

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на скорую встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Надеюсь, это произойдет скоро", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Рубио отметил, что Трамп готов к такой встрече "как только ее будет реально организовать".

"Россия, как я понимаю, также выразила согласие на такую встречу", - добавил он.

Глава Госдепа пояснил, что предстоит определить не только место и время переговоров, но и основные темы.

"Организация таких вещей требует какого-то количества времени", - отметил Рубио.