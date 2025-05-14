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Папа римский выразил готовность помогать в урегулировании конфликтов в мире

Папа римский выразил готовность помогать в урегулировании конфликтов в мире
Папа римский Лев XIV
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Новый папа римский Лев XIV заявил о готовности содействовать решению конфликтов в мире, сообщает в среду Vatican News.

"Понтифик заявил о приверженности сделать все возможное, чтобы восторжествовал мир", - сообщает Vatican News.

По словам понтифика, Святой престол готов приложить любые усилия, чтобы "враги встретились с глазу на глаз и поговорили". Папа римский считает, что это даст жителям ряда стран надежду, а также восстановит мир и согласие.

"Давайте встретимся, поговорим, проведем переговоры", - обратился папа римский к лидерам стран по всему миру.

Понтифик убежден, что "войны не решают проблемы, а лишь усугубляют их".


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