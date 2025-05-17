Рубио в разговоре с Лавровым напомнил о призывах Трампа к перемирию на Украине

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул стремление американского президента Дональда Трампа добиться прекращения боев на Украине, сообщает в субботу Госдепартамент.

"Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым. Рубио приветствовал обмен пленными, согласованный на переговорах РФ и Украины в Стамбуле 16 мая", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что глава госдепа "передал убедительное послание президента Трампа: США стремятся добиться устойчивого прекращения войны России с Украиной". "Госсекретарь напомнил о призыве президента Трампа о немедленном перемирии и прекращении войны".

"План мирного урегулирования, предложенный США, определяет контуры наилучшего варианта решения проблемы", - говорится в сообщении госдепа.

Ранее МИД России сообщил, что Лавров и Рубио в телефонном разговоре в субботу обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров.