Лавров и Рубио обсудили по телефону итоги стамбульских переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ И США Сергей Лавров и Марко Рубио в телефонном разговоре в субботу обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров, говорится в сообщении МИД РФ.

"Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, "Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования", говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.