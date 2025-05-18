Церемония интронизация папы римского Льва XIV проходит в Ватикане

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Папа римский Лев XIV прибыл в воскресенье в собор Святого Петра в Ватикане на церемонию своей интронизации, передает Associated Press.

Перед ее началом понтифик проехал на "папамобиле" через площадь Святого Петра. Лев XIV улыбался и махал собравшимся, но останавливаться не стал.

Вокруг места проведения интронизации приняты повышенные меры безопасности, сотрудники гражданской обороны регулируют передвижения паломников. Власти Рима ожидали, что на интронизацию папы римского прибудут до 250 тыс. человек.

После проезда через площадь Лев XIV отправился помолиться на могилу апостола Петра, а затем вернулся назад к собору для торжественной мессы, частью которой является интронизация. По традиции, новому понтифику вручат регалии - кольцо рыбака, оно же - папский перстень, и паллий - ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами. Делегация духовных лиц и мирян приносит папе клятву повиновения.

Гостей на площади Святого Петра рассаживали в соответствии со строгим дипломатическим протоколом: места в первом ряду зарезервированы для представителей США и Перу. Американскую сторону представляют вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Также на церемонии присутствуют официальные лица других стран, представители католических правящих домов Европы и христианских церквей, делегация иудейской общины, десятки тысяч обычных зрителей.

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний сообщал, что РПЦ на интронизации нового понтифика РФ представит патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор. Также ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что Россия будет представлена на церемонии.

После мессы Лев XIV возвратится в собор, чтобы поприветствовать глав более 150 официальных делегаций, прибывших в Ватикан.

Форму современной церемонии интронизации, заменившую коронацию избранного папы римского, впервые утвердил в 1978 году папа римский Иоанн Павел I, изъявивший желание провести менее пышную церемонию открытия его понтификата, чем предшественники. В дальнейшем процедуру по этой форме прошли все современные понтифики, включая и почившего недавно папу Франциска.

По итогам конклава в Ватикане 8 мая папой римским избрали кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, взявшего себе имя Лев XIV. Прево известен как сторонник умеренного курса: выступает за укрепление социальной роли Церкви, поддержку бедных и мигрантов, а также за расширение роли мирян и женщин в церковных структурах. При этом Прево сохраняет традиционные взгляды по вопросам нравственного богословия.

Предыдущий папа римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет в Доме Святой Марты, в резиденции в Ватикане.