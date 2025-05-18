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Мерц заявил, что он и лидеры трех стран хотят поговорить с Трампом до Путина

Мерц заявил, что он и лидеры трех стран хотят поговорить с Трампом до Путина
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в воскресенье заявил, что он, а также лидеры Великобритании, Франции и Польши намерены поговорить с президентом США Дональдом Трампом в преддверии запланированного разговора американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я беседовал с госсекретарем США Марко Рубио, в том числе о завтрашнем разговоре. Мы договорились, что в рамках подготовки к разговору мы будем беседовать снова - лидеры четырех государств и президент США", - приводят западные СМИ слова Мерца.

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Накануне Трамп заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с Путиным. Он отметил, что планирует обсудить пути прекращения украинского конфликта, а также торговые вопросы.

Впоследствии в Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора Путина и Трампа.

Германия Фридрих Мерц Великобритания Польша Франция США Дональд Трамп
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