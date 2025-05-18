Уиткофф полагает, что разговор Трампа и Путина будет успешным

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ожидает удачных итогов от запланированного на понедельник телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Я верю, что у президента будет успешный разговор с Владимиром Путиным. Они друг друга знают. Президент настроен на то, чтобы чего-то тут добиться (...) если он не сможет, то и никто другой", - сказал он в интервью телеканалу ABC.

На вопрос, согласен ли он со словами вице-президента США Джей Ди Вэнса, будто Россия хочет "слишком многого" в связи с украинским конфликтом, Уиткофф отметил, что речь идет "об очень сложном конфликте, которому не следовало бы случаться".

"Искусство здесь состоит в том, чтобы, знаете, сократить пропасть между сторонами. Думаю, в какой степени, нам это удалось", - пояснил спецпосланник.

По его словам, переговоры в понедельник сыграют важную роль в понимании того, какова нынешняя ситуация в украинском урегулировании, и как можно довести до конца переговорный процесс.

Накануне Трамп заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с Путиным. Он отметил, что планирует обсудить пути прекращения украинского конфликта, а также торговые вопросы.

Впоследствии в Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора Путина и Трампа.