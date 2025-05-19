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Израильские военные усилили удары по Хан-Юнису на юге сектора Газа

Израильские военные усилили удары по Хан-Юнису на юге сектора Газа
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник утром стала наносить более интенсивные удары по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщает The Jerusalem Post.

Кроме того, в ночь на понедельник израильские военные атаковали цели в провинции Дейр-эль-Балах, городе Бани-Сухайла (провинция Хан-Юнис), лагере для перемещенных лиц "Нусейрат" и городе Газа.

По данным палестинских СМИ, за последние сутки от ударов Израиля погибли 148 человек.

Кроме того, по информации портала Ynet, израильские военные пытались взять в плен одного из командиров "Бригад ан-Нассера Салаха ад-Дин" - военного крыла коалиции палестинских военизированных "Комитетов народного сопротивления" – Ахмеда Сархана. Он занимался сбором разведданных и был убит в ходе израильской операции, сообщает портал.

В ЦАХАЛ, в свою очередь, опровергли эти сообщения. "ЦАХАЛ ведет в Газе операцию "Колесница Гидеона". В оценке ситуации изменений нет", - сообщили в ЦАХАЛ.

В воскресенье канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль разрешит ввоз в сектор Газа "базового количества продовольствия во избежание развития гуманитарного кризиса".

Региональные СМИ отмечают, что с 2 марта Израиль с целью надавить на группировку ХАМАС ввел блокаду сектора Газа. Израильские официальные лица утверждают, что во время прекращения огня в Газе ХАМАС взял под свой контроль значительную часть гуманитарной помощи, поступавшей в анклав, и использовал миллионы долларов от ее продажи "для оплаты услуг членов своего военного крыла".

ЦАХАЛ объявил поздно вечером в пятницу о начале крупного наступления в секторе Газа, получившего название "Колесницы Гидеона", целью которого будет "захват стратегических районов" подконтрольного ХАМАС сектора, "чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".

Израиль сектор Газа ЦАХАЛ ХАМАС
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