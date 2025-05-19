Военные Израиля призвали к эвакуации жителей трех городов сектора Газа

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Жителям города Хан-Юниса в южной части сектора Газа, а также городов Бани-Сухайла и Абасан аль-Кабира нужно немедленно покинуть дома в связи с планируемыми действиями израильских военных в этом районе, заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи.

"ЦАХАЛ начнёт беспрецедентную атаку для уничтожения потенциала террористических организаций здесь. Немедленно эвакуируйтесь на запад в район Аль-Маваси. С этого момента район Хан-Юниса будет считаться опасной зоной боевых действий", - приводит портал Ynet слова из распоряжения.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник израильские военные атаковали цели в провинции Дейр-эль-Балах, городе Бани-Сухайла (провинция Хан-Юнис), лагере для перемещенных лиц "Нусейрат" и городе Газа.

По данным палестинских СМИ, за последние сутки от ударов Израиля погибли 148 человек.

ЦАХАЛ объявила поздно вечером в пятницу о начале крупного наступления в секторе Газа, получившего название "Колесницы Гидеона", целью которого будет "захват стратегических районов" подконтрольного группировке ХАМАС сектора, "чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".