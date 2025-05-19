Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Малайзию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), состоящий из корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", прибыли в Малайзию с деловым визитом, сообщила пресс-служба ТОФ.

Отряд кораблей встал на якорь на внешнем рейде острова Лангкави.

Российскую делегацию встретили официальные лица острова и представители посольства России в Малайзии. Во время визита они встретятся с главами местной администрации, посетят достопримечательности.

Ранее отряд кораблей ТОФ посетил порт Дананг во Вьетнаме. Там российские военные встретились с командованием военного округа Народной армии и военно-морского района Вьетнамского народного флота, а также руководством народного комитета города.