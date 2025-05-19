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Вэнс отменил поездку в Израиль из-за усиления израильской операции в Газе

Вэнс отменил поездку в Израиль из-за усиления израильской операции в Газе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс решил не посещать Израиль в связи с расширением операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на источники.

"Официальный представитель США сообщил, что Вэнс принял это решение, чтобы не сложилось впечатления, что администрация Трампа поддерживает решение начать масштабную операцию, в то время как США пытаются добиться прекращения огня и освобождения заложников", - сообщает портал.

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Ранее, по сообщениям израильских должностных лиц, администрация Трампа информировала израильские власти о том, что после церемонии интронизации папы римского Льва XIV Вэнс, возможно, во вторник посетит Израиль.

Однако позже один из сотрудников Белого дома опроверг эти заявления. "Он (Вэнс - ИФ) вернется в Вашингтон в понедельник", - сказал он.

ЦАХАЛ объявила поздно вечером в пятницу о начале крупного наступления в секторе Газа, получившего название "Колесницы Гидеона", целью которого будет "захват стратегических районов" подконтрольного ХАМАС сектора, "чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС". В понедельник утром стала израильские военные стали наносить более интенсивные удары по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, отмечает The Jerusalem Post.

В воскресенье вице-президент США с супругой Ушей посетили церемонию интронизации понтифика в Ватикане.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 мая 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США Джей Ди Вэнс сектор Газа
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