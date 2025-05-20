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ЕС работает над 18-м пакетом антироссийских санкций

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжает разработку 18-го пакета санкций в отношении РФ, намерен усилить давление на Россию, если она не пойдет на прекращение огня на Украине, заявила во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Мы дадим добро сегодня на 17-й пакет санкций, но мы продолжаем работать над следующим мощным пакетом санкций, чтобы оказать больше давления на Россию, и чтобы она тоже захотела мира", - сказала она перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны и глав МИД.

При этом Каллас считает, что Россия должна согласиться на прекращение огня на Украине без предварительных условий.

"Мы договорились, что если Россия на это не согласится, как мы видели вчера, то мы окажем больше давления", - сказала Каллас.

ЕС РФ Кая Каллас
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