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В ЕК заявили, что ЕС стремится согласовывать с США проекты санкций против РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) заявили о консультациях ЕС с США относительно антироссийских санкций для объединения усилий и получения большего эффекта от рестрикций.

"Конечно, мы стремимся координировать действия с США по санкциям, что касается их возможного масштаба, потому что чем больше мы объединяем усилия на этом направлении, тем больший эффект можем получить", - сказала во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью, отвечая на вопрос, координирует ли и обсуждает ЕС с Соединенными Штатами законопроект Сената по новым санкциям против РФ.

Пинью добавила, что ЕК "координирует в разных формах" с США планы санкций, в частности, в формате G7, но уклонилась от прямого ответа на вопрос, касающийся непосредственно законопроекта Сената.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Тем временем ЕС ведет подготовку своего 18-го пакета санкций в отношении РФ.

ЕК ЕС США
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